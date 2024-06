Università Mediterranea: tre nuovi corsi di laurea. Almalaurea premia l'Ateneo

1 minuto per la lettura

Il rettore dell’Università Mediterranea annuncia nuovi corsi di laurea e Almalaurea evidenzia: oltre il 90% degli studenti soddisfatti dell’Ateneo.

REGGIO CALABRIA- Scienze motorie, Diritto allo sport e Ingegneria meccanica: sono i tre nuovi corsi che il rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, ha annunciato questa mattina, 21 giugno 2024, nella conferenza stampa tenuta nell’aula magna dell’ateneo. «Si tratta di un’offerta formativa molto dinamica tant’è che anche quest’anno ci sono delle importanti novità – ha detto il rettore -. Presentiamo dei nuovi corsi di studio in Scienze motorie, Diritto allo sport ed Ingegneria meccanica». Nuovi corsi sì ma intanto Unire punta anche sull’internazionalizzazione.

«Avviamo quest’anno anche un approfondimento sui temi del Mediterraneo, sull’internazionalizzazione tant’è che partiamo con un curriculum in inglese e quindi un corso di studi in inglese in Ingegneria civile. Per cui – ha proseguito- ci sono delle novità importanti che sono queste e affiancate poi a tutte le iniziative di supporto e servizio agli studenti che stiamo cercando in tutti i modi di migliorare».

Nella conferenza stampa il rettore Zimbalatti oltre i nuovi corsi di laurea dell’università Mediterranea ha parlato anche dei dati di Almalaurea che premiano l’ateneo reggino. Oltre il 90% degli studenti è soddisfatto del proprio percorso di studi e rifarebbe la scelta di Unire e del proprio corso di laurea. È in sintesi l’esito delle indagine di Almalaurea.

«Sono dei dati – ha detto Zimbalatti- che rappresentano una popolazione studentesca della Mediterranea che è soddisfatta in misura superiore al 90% del proprio percorso di studi e che rifarebbe la propria scelta di studiare a Reggio Calabria e di studiare il nostro corso di laurea. Dati questi che ci dicono che l’età media dei nostri laureati e il loro voto medio è – ha concluso il rettore- in linea con le medie nazionali».