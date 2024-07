1 minuto per la lettura

Giovanni Bombardieri è il nuovo procuratore di Torino, il magistrato negli ultimi otto anni ha guidato la procura antimafia di Reggio Calabria.

REGGIO CALABRIA- Il Plenum del Csm, nel tardo pomeriggio di ieri, 10 luglio 2024, ha ratificato all’unanimità (un solo astenuto) la nomina del magistrato Giovanni Bombardieri a procuratore capo Torino. Nato a Melito Porto Salvo ma riacese di origine, il 61enne Bombardieri negli ultimi otto anni ha diretto la procura distrettuale di Reggio Calabria.

Nello scorso mese di aprile la Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura, propose all’unanimità la nomina dell’attuale Procuratore di Reggio Calabria alla guida della procura di Torino. Ieri, 10 luglio 2024, il plenum del Csm l’ha ratificata rendendo la nomina definitiva.

Esperto in mafia, Giovanni Bombardieri si contraddistingue per la massima professionalità. Tanta l’esperienza accumulata negli ultimi 35 anni di carriera. Diventato magistrato nel 1989, ha iniziato la carriera con la toga da giudice del tribunale di Locri. Nel 1995 e fino al 2012 è stato sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Nel 2012 il magistrato locrideo torna in Calabria rivestendo l’incarico di procuratore aggiunto di Catanzaro. Otto anni nel capoluogo calabrese fino alla nomina, nel 2018, a capo della Dda di Reggio Calabria, che adesso lascia per ricoprire il nuovo incarico.