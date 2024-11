1 minuto per la lettura

L’ex assessore di Reggio Calabria Dominique Suraci, condannato in primo grado nel processo “Sistema-Assenzio” è stato assolto in appello.

REGGIO CALABRIA- Un colpo di scena nel processo “Sistema-Assenzio”. La Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria ha assolto Dominique Giovanni Suraci, ex assessore ed ex consigliere comunale. Il politico era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, per la quale era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione.

Insieme a Suraci è stato assolto anche l’imprenditore Giuseppe Crocé, anch’egli coinvolto nell’inchiesta e condannato in primo grado a 8 anni e 6 mesi. I due erano accusati di aver creato un sistema affaristico, in cui Suraci sarebbe stato la “mente” e che in breve tempo lo avrebbe portato, grazie a presunti accordi con la cosca Tegano, ad aprire e gestire numerosi supermercati in tutto il territorio reggino. I giudici d’appello hanno inoltre dichiarato prescritti gli altri due capi di imputazione contestati all’ex consigliere comunale. In base ai quali Suraci era accusato di associazione per delinquere semplice e di alcuni reati fallimentari. Nel 2028, furono 6 le persone arrestate nell’ambito dell’indagine denominata “Sistema Assenzio”. Di questi, cinque finirono in carcere e uno ai domiciliari.