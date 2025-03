Processo “Inter Nos”: chiesti 6 anni per l’ex consigliere regionale

1 minuto per la lettura

A Reggio Calabria, la Dda chiede sei anni per l’ex consigliere Paris, accusato di corruzione nel processo “Inter Nos” su infiltrazioni ‘ndrangheta nell’Asp. Richieste condanne fino a 20 anni per altri imputati.

REGGIO CALABRIA– La Direzione Distrettuale Antimafia ha chiesto una condanna a sei anni di reclusione per l’ex consigliere regionale Nicola Paris, accusato di corruzione nel processo “Inter Nos”. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato alla luce presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Reggio Calabria. La requisitoria, condotta dai pubblici ministeri Giulia Scavello e Marika Mastrapasqua, ha riguardato 15 imputati. Le richieste più severe sono per Antonino Chilà (20 anni e 6 mesi), Domenico Chilà (19 anni) e Giovanni Lauro (17 anni e 6 mesi). Per gli altri imputati sono state chieste condanne variabili tra i 10 e i 14 anni di carcere.

PRESCRIZIONE PER TRE IMPUTATI E UN’ASSOLUZIONE

Durante la requisitoria, la Procura ha escluso l’aggravante mafiosa per alcuni reati, determinando la prescrizione per tre imputati. Si tratta dell’ex direttore generale dell’Asp Rosanna Squillacioti, l’ex commissario Francesco Sarica e la dirigente dell’ufficio Programmazione e Bilancio Angela Minniti. Per loro è stato richiesto il «non doversi procedere». Unico prosciolto tra i 15 imputati è Salvatore Idà, per il quale i pm hanno chiesto l’assoluzione.

PROCESSO “INTER NOS” LE ACCUSE: UN SISTEMA DI CORRUZIONE E APPALTI TRUCCATI

Secondo la ricostruzione della Procura, l’inchiesta ha messo in luce un presunto sistema di corruzione e il coinvolgimento di un gruppo di imprenditori accusati di aver fatto parte di un’associazione per delinquere. Le ipotesi di reato includono corruzione, turbata libertà degli incanti e altri reati contro la pubblica amministrazione. Il processo entra ora nella fase finale: nella prossima udienza inizieranno le arringhe difensive, al termine delle quali il Tribunale di Reggio Calabria emetterà la sentenza.