1 minuto per la lettura

Un incendio divampato in un canneto ha bloccato la Ss 106 al chilometro 83, sulla statale tra gli automobilisti in fila anche un ambulante di palloncini.

Locri (REGGIO CALABRIA)– Un inizio, oggi pomeriggio, 13 agosto 2024, caldo per automobilisti che nella Locride percorrono la Statale 106. Tra il chilometro 83 e 84, un vasto incendio divampato in un canneto adiacente alla carreggiata ha paralizzato completamente il traffico. Lunghe file di auto si snodano per chilometri, testimoni silenziose di un’emergenza che, mese dopo mese, sembra non voler abbandonare la Locride. Sguardi stanchi e volti segnati dal caldo torrido: è questo lo scenario che si presenta lungo la statale. I conducenti, intrappolati nelle loro auto, non nascondono la rabbia per una situazione che si ripete con preoccupante frequenza. “È inaccettabile che ogni estate dobbiamo subire questi disagi”, tuona un automobilista.

In mezzo a tanto sconforto, un episodio ha regalato un sorriso agli automobilisti in fila. Un giovane venditore ambulante, di origine straniera, ha attraversato la colonna di auto sulla Ss 106 con il suo carrellino carico di palloncini colorati. “Devo andare nel paese di Bianco, c’è la festa”, ha esclamato con un sorriso contagioso, offrendo i suoi palloncini a prezzo scontato per alleviare lo stress degli automobilisti. Un gesto semplice ma che ha sciolto la tensione, dimostrando come anche nei momenti più difficili la solidarietà e l’umorismo possano fare la differenza.

Intanto, i vigili del fuoco del distaccamento di Bianco continuano a lavorare senza sosta per domare le fiamme e ripristinare completamente la viabilità sulla statale 106, che alle ore 14 di questo pomeriggio 13 agosto 2024 procedeva a senso alterno.