Lavori sulla linea ferroviaria Reggio - Melito Porto Salvo: variazioni treni

Lavori di manutenzione e ammodernamento nella linea ferroviaria tra Reggio Calabria e Melito Porto Salvo, i treni subiranno variazioni.

REGGIO CALABRIA- Dal 16 settembre al 14 dicembre, la linea ferroviaria Reggio Calabria-Melito Porto Salvo subirà importanti interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologico. Lavori questi necessari per garantire una maggiore sicurezza e efficienza del servizio, e che comporteranno inevitabilmente delle modifiche alla circolazione dei treni, con conseguenti disagi per i pendolari.

In particolare, verrano coinvolti i treni che effettuano la tratta Melito Porto Salvo-Villa San Giovanni subiranno variazioni di orario o addirittura delle cancellazioni. Anche alcune corse sulle linee Reggio Calabria Centrale-Catanzaro Lido e Reggio Calabria Centrale-Lamezia Terme/Cosenza saranno interessate da modifiche.

I lavori, eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), riguarderanno il rinnovo e il risanamento di ben 20 km di binario su entrambi i lati, oltre alla posa in opera della fibra ottica di dorsale. Quest’ultima è un’opera fondamentale per l’implementazione del sistema Ertms (European Rail Transport Management System) sulla linea Jonica, un sistema di segnalamento all’avanguardia che permetterà di aumentare la capacità della linea, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la sicurezza.

« Il sistema Ertms garantirà -fanno sapere da Fs Italiane- una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Oltre a prestazioni più elevate, l’Ertms permetterà anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento».

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la riprogrammazione dell’offerta dunque,

i viaggiatori potranno controllare tutti i dettagli sulla riprogrammazione dei treni direttamente sui canali di acquisto di Trenitalia.