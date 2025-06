Ponte sullo Stretto, SdM: «È tutto pronto per il Cipess»

3 minuti per la lettura

La società SdM Spa, concessionaria per il Ponte sullo Stretto, ha «tutto pronto per il Cipess, a settembre partiranno alcuni cantieri propedeutici».

La società Stretto di Messina S.p.a, concessionaria per il Ponte sullo Stretto, ha «tutto pronto per il Cipess». Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, dunque, potrebbe riunirsi e deliberare sul piano economico e finanziario della mega opera già intorno a metà luglio, dando così il via alla realizzazione dell’infrastruttura. La prima data utile potrebbe essere il 9, ma opzioni possibili sono anche quelle del 16 e del 23 luglio, l’organismo, infatti, è solito riunirsi il mercoledì. L’intenzione della presidenza del Consiglio dei ministri è di indire al più presto la seduta del Cipess, che potrebbe, però, essere la prima di una serie di discussioni che hanno lo scopo di arrivare alla delibera entro la fine del prossimo mese.

LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO SALVINI SUL PONTE SULLO STRETTO, IL CIPESS E I RITARDI ACCUMULATI

La stretta sulle date è arrivata dopo che il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea annuale dell’Ance, alcuni giorni fa, è ritornato sulle tempistiche di approvazione dell’infrastruttura più importante del Paese, nonché opera sulla quale il governo sta ampiamente scommettendo dal giugno del 2023, quando con il dl 35 il progetto del Ponte è stato ufficialmente riattivato. Salvini, martedì, aveva spiegato di aver richiesto «una verifica dei tempi» del Cipess e pronosticato che l’ok «dovrebbe essere entro luglio».

Nonostante le forze di governo stiano convergendo sul tentativo di fornire delle date precise, la sensazione per molti è che il continuo susseguirsi di annunci eroda la credibilità delle tempistiche indicate. Tuttavia, sebbene fino ad alcune settimane fa l’amministratore delegato della SdM, Pietro Ciucci, sia stato cauto sull’avvio dei lavori, nel corso di un recente incontro a Taormina, è apparso più fiducioso affermando: «Dopo l’approvazione da parte del Cipess prevista a metà luglio, già a settembre partiranno alcuni cantieri propedeutici al ponte sullo Stretto che riguardano indagini archeologiche, viabilità, bonifica e progetti compensativi, anche di tipo ambientale, per il valore complessivo di qualche centinaia di migliaia di euro». I lavori, però, sarebbero dovuti già partire la scorsa estate; si tratta quindi di oltre un anno di ritardo già accumulato, e oltre al Cipess mancano ancora la dichiarazione di pubblica utilità, poi la Corte dei Conti, la Gazzetta ufficiale.

Intanto, il ministro Salvini, ha incontrato ieri al Mit il Commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas. «È stata l’occasione per fare il punto su alcuni dossier strategici per l’Italia e l’Europa: Ponte sullo Stretto, tutela del settore automotive, sviluppo dell’Alta Velocità e strategia marittima e portuale», ha fatto sapere lo stesso dicastero.

IL DL INFRASTRUTTURE E L’ALLARME SUL RISCHIO DI INFILTRAZIONI

Riguarda da vicino l’opera Ponte sullo Stretto anche il dl Infrastrutture, che al suo interno prevede provvedimenti destinati a contrastare rischio di infiltrazioni criminali. Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, aveva lanciato l’allarme sul testo che conteneva la «possibilità di agire “in deroga” alle regole ordinariamente previste» e quindi sul rischio di un indebolimento della normativa sulle possibili infiltrazioni mafiose. Busia, aveva altresì suggerito l’opportunità, «sempre nell’ottica di assicurare il massimo rispetto della legalità», «di prevedere che vengano il più possibile estesi i controlli antimafia».

Anche per l’esame del dl Infrastrutture c’è una data: comincerà in aula alla Camera il 7 luglio con la discussione generale. Sul provvedimento, è emerso dalla conferenza dei capigruppo, verrà posta la questione di fiducia da parte del governo. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia sono previste, invece, per martedì 8 luglio dalle 12.20 con votazioni per appello nominale a partire dalle 14.