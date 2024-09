Alfredo De Marco, GoFundMe sospende la raccolta fondi

1 minuto per la lettura

La piattaforma GoFundMe ha sospeso temporaneamente la raccolta fondi per il piccolo Alfredo De Marco, il bambino malato di tumore.

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- La raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, aperta Alfredo De Marco, il bambino di Siderno affetto da una grave forma di tumore con metastasi ai polmoni, che in pochi giorni aveva superato i 750mila euro, da questa mattina, 18 settembre 2024, è improvvisamente scomparsa dal web. I genitori del bambino in mattinata si sono detti sconcertati dall’inattesa sparizione.

«Non abbiamo chiuso noi la raccolta», hanno dichiarato, «non abbiamo incassato un euro», precisano più volte. Sono anche e soprattutto preoccupati per le persone che avevano donato. «Non abbiamo ricevuto alcun avviso o informazione da parte della piattaforma. La direttrice italiana – spiegano i genitori del piccolo Alfredo- con cui ci siamo interfacciati negli ultimi giorni oggi non ci risponde alle chiamate e ai messaggi». Alle ore 16.11, di oggi, ai De Marco è arrivata da parte di una dipendente del team “Trust and Safety di GoFundMe” l’email che nel ringraziarli «per averci inviato i documenti richiesti», rassicurandoli che provvederanno adesso a «un’attenta verifica», li ha avvisati che «le donazioni sono state temporaneamente sospese in attesa del completamento della verifica».