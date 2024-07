Bova Marina, sgombero improvviso dei turisti al villaggio “La perla Jonica”. È abusivo

1 minuto per la lettura

Sgombero improvviso dei turisti dal villaggio “La Perla Jonica” a Bova Marina. La struttura sarebbe abusiva. Tanti turisti senza alloggio

Un ordine di sgombero piombato come un meteorite al villaggio turistico “La Perla Jonica” di Bova Marina.

Al villaggio vacanze stamattina infatti i carabinieri hanno bussato alle porte dei bungalow e delle camere delle casette di circa 700 turisti con un ordine di sgombero per il villaggio di Bova Marina, una struttura a conduzione familiare sin dal 1982, perché abusivo.

Dal sito internet della “Perla Jonica” il villaggio viene descritto come “una baia incontaminata, con vista panoramica dell’Etna. Un vero e proprio residence baciato da un meraviglioso mare cristallino che s’infrange su di una spiaggia di sabbia fine e dorata. La Location è ideale per una vacanza in famiglia, in coppia o tra amici”. Il residence si trova a soli 100 metri dal Museo e Parco Archeologico “Archeoderi”, famoso per le tante testimonianze e reperti storico-culturali dell’Antica Grecia, e dista a soli pochi chilometri da alcuni dei borghi considerati gioielli d’Italia: Bova, Gerace, Palizzi e Pentedattilo.

In questo momento in cui le forze dell’ordine stanno procedendo allo sgombero numerosi ospiti hanno contattato la redazione del Quotidiano per segnalare l’incredibile vicenda che stanno vivendo, senza alcun preavviso, mentre si trovavano in questo lembo di Calabria grecanica per le vacanze e si vedono costretti a trovare un alloggio alternativo.