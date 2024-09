Reggio, grosso ramo di un albero cade su una colonna di Tresoldi

1 minuto per la lettura

Crolla un grosso ramo di un albero su una colonna che compone l’opera di Tresoldi sul lungomare di Reggio Calabria. Ancora non chiari i danni subiti

E’ successo questo pomeriggio (13 settembre 2024) che un grosso ramo di un albero sul lungomare di Reggio Calabria si è abbattuto su una colonna dell’opera di Tresoldi. Si tratta di un ramo imponente di un albero di notevoli dimensioni che fa parte della rotonda Otto Marzo. Staccatosi dall’albero ha letteralmente investito una delle colonne che compongono l’opera di Edoardo Tresoldi realizzata sul lungomare di Reggio Calabria.

Non è ancora chiaro se la colonna abbia subito gravi danni – e non sarebbe neppure la prima volta – quel che è certo è che si è piegata. Sul posto, al momento del crollo del ramo, anche alcuni passanti e numerosi turisti che ammiravano le 46 colonne realizzate da Tresoldi e hanno assistito alla scena. Ma fortunatamente non si registra nessun ferito. Le foto scattate dai presenti hanno fatto in poco tempo il giro del web.