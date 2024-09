Melito, controlli a tappeto: una denuncia e sanzioni oltre i 1000 euro

1 minuto per la lettura

Intensa attività dei carabinieri a Melito, controlli a tappeto: una denuncia e numerose sanzioni amministrative anche oltre i 1000 euro

REGGIO CALABRIA – I militari dell’Arma della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno intensificato l’attività di controllo sul territorio. Identificate circa 140 persone e controllate oltre 60 autovetture nonché 10 esercizi commerciali. Diverse le contravvenzioni elevate per un ammontare complessivo di diverse centinaia di euro. I motivi delle sanzioni variano: dall’uso di apparati telefonici durante alla guida, all’omesso uso delle cinture di sicurezza. Nonché il trasporto di persone oltre al numero consentito e la mancata esibizione dei documenti di circolazione.

I controlli e le sanzioni da parte dei militari dell’Arma non hanno riguardato esclusivamente la circolazione stradale a Melito. Infatti, nel corso di un controllo ad un’attività di somministrazione di alimenti e bevande i militari hanno constatato l’assenza del listino prezzi. Per questo motivo al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 1032 euro.

Inoltre, i carabinieri della Stazione di Melito Porto Salvo, coadiuvati da personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno deferito in stato di libertà un 38enne di nazionalità egiziana. Era il rappresentante legale di una società attualmente impegnata nello svolgimento di lavori di ristrutturazione di uno stabile. Constatata la presenza di un impianto elettrico di cantiere non a norma, con contestuale esposizione a rischio per i lavoratori. Nonché la presenza di un operaio intento a svolgere la propria attività lavorativa “in quota” senza dispositivi di protezione individuale.