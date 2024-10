Reggio Calabria, inaugurata la Casa del Made in Italy

2 minuti per la lettura

Inaugurata a Reggio Calabria la “Casa del Made in Italy”, un’iniziativa che mira a promuovere e valorizzare i prodotti locali.

REGGIO CALABRIA – Con un simbolico taglio del nastro e un annullo filatelico speciale, è stata inaugurata la “Casa del Made in Italy” a Reggio Calabria. Questa iniziativa, che mira a promuovere e valorizzare i prodotti locali, rappresenta l’ultima tappa di un progetto che ha già visto aperture in altre città italiane, tra cui L’Aquila, Napoli, Perugia, Catania, Palermo, Taranto e Torino.

La nuova sede avrà giurisdizione su Calabria e Sicilia, fungendo da centro nevralgico per le imprese e i cittadini delle due regioni. L’apertura della Casa del Made in Italy segna un importante passo in avanti verso un futuro di sviluppo e collaborazione, sostenendo l’economia locale e celebrando l’identità culturale e commerciale dell’Italia.

INAUGURAIZONE CASA DEL MADE IN ITALY

La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali e istituzionali, tra cui la sottosegretaria al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto. «Come Governo, abbiamo approvato una legge volta a valorizzare e promuovere il Made in Italy. Conoscete bene la lotta italiana a tutto ciò che viene spacciato come di nostra produzione ma non lo è. Sarà una casa di ascolto per le imprese e per i cittadini, in raccordo con le istituzioni locali, le Camere di commercio, le associazioni di categoria e le università, per raccogliere ed indirizzare le esigenze territoriali e la promozione del territorio», ha dichiarato Bergamotto.

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha accolto con entusiasmo l’apertura, definendola una notizia “straordinariamente positiva”. Ha aggiunto: «Da qualche tempo stiamo assistendo a un risveglio culturale nel modo di fare impresa nel nostro territorio metropolitano. È aumentata la fiducia da parte degli imprenditori e degli investitori, ed è cresciuta la fiducia nel rapporto con le istituzioni. Sempre più imprenditori hanno compreso l’importanza di camminare su sentieri di trasparenza e legalità».

Falcomatà ha anche sottolineato l’impegno della città nell’ottimizzare le risorse del Pn Metroplas del Pon Metro per supportare le imprese locali. «Stiamo sfruttando al massimo bandi e risorse di sostegno economico agli investimenti e agli incentivi delle imprese del nostro territorio», ha affermato, evidenziando l’importanza della partecipazione delle aziende alle fiere per favorire visibilità e opportunità di business.

IL LOGO DELLA CASA DELMADE IN ITALY

Il logo della Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, che incorpora l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci e i Bronzi di Riace, simboleggia il legame con il patrimonio culturale della regione. Questa nuova sede non solo rappresenta un’opportunità per il rilancio economico, ma anche un passo significativo nella lotta per la valorizzazione dell’autenticità dei prodotti italiani.