Gallico, dà fuoco a un garage: incendiario 88enne incastrato dalla sua camminata

2 minuti per la lettura

Dissidi con i vicini hanno portato un 88enne incendiario a dar fuoco ad un garage di Gallico Marina; incastrato dalla sua camminata individuata nelle telecamere di sorveglianza

REGGIO CALABRIA – Incendiario 88enne inchiodato dalla sua particolarissima camminata ed immortalato dalle telecamere: l’uomo con una bottiglia incendiaria ha dato fuoco nella notte tra sabato e domenica alla serranda di un garage a Gallico Marina.

Il fuoco una volta appiccato ha divorato la serranda e l’automobile di due pensionati. Ed è salito inoltre fin su nell’abitazione dei due settantenni coniugi che dormivano al piano superiore.

La coppia di ex commercianti è stata salvata grazie al pronto intervento della squadra di vigili del fuoco di Villa San Giovanni. I più vicini territorialmente, guidata dal capo reparto Enzo Pizzimenti.

Dopo aver messo in sicurezza la coppia, i vigili hanno proceduto allo spegnimento delle fiamme. Un’operazione durata molte ore. L’incendio ha causato non pochi danni. Il solaio e larghe parti della struttura sono state compromesse dal calore sprigionato all’interno causando numerosi scoppi delle mattonelle.

L’immobile è seriamente danneggiato, come visibile dalle evidenti crepe anche all’esterno. Mentre il garage è ridotto in cenere.

Fuori dal garage rinvenuta dai vigili la bottiglia con la quale è stato disperso il liquido infiammabile. Ma è grazie ai frame di un video delle telecamere che i Carabinieri della locale stazione di Gallico hanno acquisito elementi schiaccianti a carico dell’ottantottenne.

In particolare è stato proprio grazie alla capillare conoscenza del territorio e dei cittadini che lo abitano, che i militari di Gallico hanno potuto identificare immediatamente l’anziano resosi responsabile del rogo doloso.

L’uomo ha infatti una particolare andatura, già nota ai carabinieri.

Come ben noti erano in zona i dissidi ed i dissapori tra la coppia e l’anziano vicino. Ma che mai, si era osato pensare, avrebbero portato a tali estreme conseguenze.