Grotteria: riapre l'ufficio postale, più moderno e funzionale

Il progetto “Polis” arriva a Grotteria con l’ufficio postale, completamente rinnovato, senza barriere architettoniche e con sportelli ribassati, progettato per garantire l’accesso a tutti i cittadini.

GROTTERIA (REGGIO CALABRIA) – È una nuova era per i servizi postali a Grotteria. Da oggi, 31 ottobre 2024, l’ufficio postale di via Roma ha riaperto le porte dopo un importante intervento di ristrutturazione che lo ha reso più moderno, funzionale e accogliente.

La nuova sede si presenta con un volto completamente rinnovato. Due sportelli polifunzionali garantiscono ora un’ampia gamma di servizi, dalle operazioni finanziarie all’invio di lettere e pacchi. La sala d’attesa, più spaziosa e priva di barriere architettoniche, assicura un’esperienza confortevole a tutti i cittadini.

Ma la ristrutturazione dell’ufficio postale di Grotteria è parte di un progetto più ampio, denominato “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Ideato da Poste Italiane, questo programma punta a rivitalizzare i piccoli comuni italiani, rendendo gli uffici postali veri e propri centri di servizi per la comunità. Promuovere così la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell’ambito degli interventi nella sede di Grotteria, poste Italiane, ha proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

La nuova sede, che si aggiunge all’offerta di servizi di Poste Italiane in provincia di Reggio Calabria dove è capillarmente presente con 160 altre sedi, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35, ed il sabato fino alle 12,35.