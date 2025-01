San Luca, gestione dello stadio comunale: in arresto l’ex sindaco Bartolo

1 minuto per la lettura

Intensa attività dei carabinieri allo stadio comunale di San Luca per la cui gestione sono finiti in manette l’ex sindaco Bruno Bartolo, un amministratore comunale e due componenti della società calcistica

L’alba di oggi, 25 gennaio 2025 ha visto un’intensa attività dei carabinieri a San Luca. Diverse pattuglie si sono concentrate in particolare nei pressi dello stadio comunale “Corrado Alvaro”, dove sono in corso accertamenti che farebbero pensare a un imminente sequestro della struttura.

Fonti investigative confermano che le operazioni sono legate a un’inchiesta che coinvolgerebbe alcuni ex amministratori comunali, tra cui l’ex sindaco Bruno Bartolo finiti questa mattina in manette assieme a due componenti della società di calcio. Per Bartolo previsti i domiciliari.

Si ipotizza che i militari dell’arma stiano eseguendo oltre il sequestro dello stadio anche alcune misure cautelari nei confronti di ex amministratori, nell’ambito di un’indagine che riguarderebbe proprio la gestione dello stadio comunale.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle accuse mosse agli indagati, ma si presume che le indagini abbiano riguardato presunte irregolarità nella realizzazione o nella gestione dell’impianto sportivo.

La Procura della Repubblica di Locri ha coordinato le indagini.