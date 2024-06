Naufragio Locride: 36 le vittime, 11 sopravvissuti ma sono 2 scappati

1 minuto per la lettura

La Prefettura di Reggio Calabria ha diffuso un comunicato per aggiornare il bilancio delle vittime del naufragio di lunedì 17 giugno al largo della Locride.

REGGIO CALABRIA- La Prefettura di Reggio Calabria, oggi 25 giugno 2024, ha fatto chiarezza sui numeri del naufragio di migranti avvenuto lunedì 17 giugno 2024 largo della costa della Locride. «In relazione al naufragio della barca a vela, avvenuto a circa 120 miglia dalle coste ioniche – scrive la Prefettura – ed al quale sono sopravvissute 11 persone, si rappresenta che al momento, le vittime accertate della tragedia risultano essere 36». Dunque, sono 36 le vittime e non 30. Un numero questo che poi la Prefettura specifica: «35 salme». Di cui «10 uomini, 9 donne, 15 minori (8 maschi e 7 femmine), 1 non noto, recuperate in mare e la donna deceduta dopo i soccorsi del 17 giugno scorso».

Salme delle vittime del naufragio a largo della Locride che sono state “smistate”, in luoghi diversi. Alcune vittime sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale di Locri (il più vicino a Roccella Ionica), altri in quello dell’ospedale “Morelli” di Reggio Calabria. Inoltre la nave Diciotti ha portato alcune salme al Porto di Gioia Tauro mentre a Crotone altre cinque vittime. Degli 11 sopravvissuti, quattro che erano ricoverati all’ospedale di Locri due uomini sono scappati, facendo perdere le proprie tracce.