Incidente stradale nella Locride: 3 morti e un ferito sulla 106 Jonica

E’ di tre morti e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 106 Jonica

Incidente stradale mortale sulla statale 106 Jonica; il bilancio è di 3 morti: marito e moglie e la sorella disabile della donna e un ferito grave. Si tratta di una famiglia di Brancaleone, percorrevano la statale 106 in direzione Catanzaro- Reggio Calabria, quando all’altezza del museo di Locri per cause in fase di accertamento, l’autista della Fiat Panda ha perso il controllo andando a sbattere sul muro di delimitazione della strada.

Sembrerebbe che, l’uomo A.S. classe ’61, che era alla guida del mezzo abbia avuto un malore. Seduta al suo fianco c’era la moglie, D.P. classe ’65, anche lei deceduta sul colpo. Il figlio D.S. classe 2005, gravemente ferito è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale di Reggio Calabria. Mentre S.P. classe ’73, disabile e sorella della donna è stata ricoverata all’ospedale di Locri dove ha perso la vita qualche ora dopo.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno e Locri, i carabinieri della compagnia di Locri e le Ambulanze del 118.

Sulla strada statale 106 ‘Jonica’, è provvisoriamente chiuso il tratto al km 95,550, in entrambe le direzioni, a causa dell’incidente avvenuto a Mandorleto, in provincia di Reggio Calabria.