San Ferdinando, devastano la scuola: denunciati quattro minori

Devastano la scuola e rubano vari oggetti: c’è anche una ragazza tra i minori denunciati per l’atto di vandalismo nella scuola media di San Ferdinando.

SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA) – Un atto di vandalismo ha colpito l’Istituto Scolastico G. Carretta di San Ferdinando all’inizio di questa settimana. Incuranti del ruolo educativo e sociale svolto dall’istituto, quattro minori tra cui una ragazza dai 13 ai 16 anni hanno fatto irruzione nell’edificio, devastandolo completamente.

Il personale scolastico riaprendo la scuola si è trovato di fronte a un panorama desolante: aule devastate, muri imbrattati con vernice e pennelli, armadi divelti, rubinetti lasciati aperti e perfino estintori scaricati nei corridoi. A ciò si è aggiunto il furto di oggetti che variano da materiali di cancelleria, come cancellini e quaderni, a crocifissi e palloni.

DEVASTANO E RUBANO A SCUOLA: QUATTRO I MINORI DENUNCIATI DAI CARABINIERI

La dirigenza scolastica ha immediatamente allertato la Stazione Carabinieri di San Ferdinando. Questi giunti sul posto ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Sono, quindi, stati individuati quattro minori. Si tratta di uno ragazzo di 13 anni mentre gli altri anno tra i 14 e i 16 anni, tra cui una ragazza. I quattro giovanissimi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria per danneggiamento e furto.

Si precisa che, al momento, i minori denunciati per l’atto di vandalismo a scuola fino a prova contraria sono sono da considerarsi innocenti. Questo in attesa dell’esito del processo e di un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile.