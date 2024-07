Violenta rapina a Reggio Calabria: arrestati due venezuelani

1 minuto per la lettura

Due venezuelani, di 37 e 31 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Reggio Calabria per la violenta rapina ai danni di un 27enne.

REGGIO CALABRIA- La rapina è avvenuta alcuni giorni fa. La vittima, mentre usciva di casa per alcune commissioni, è stata avvicinata da due uomini a bordo di un’auto bianca. I due lo hanno minacciato e poi aggredito brutalmente, facendolo cadere a terra. Gli hanno quindi rubato diverse centinaia di euro e altri oggetti di valore dall’interno del suo appartamento. Non contenti, hanno tentato di sequestrare la vittima obbligandola a salire in auto con loro, ma lui è riuscito a fuggire e a denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

I militari della compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, dopo un’approfondita attività investigativa, hanno identificato i due rapinatori e li hanno arrestati. Durante la perquisizione dei loro appartamenti e delle loro auto, i militari hanno trovato parte della refurtiva.

I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti penali, sono stati portati nel carcere G. Panzera a Arghillà di Reggio Calabria.

Si precisa che il procedimento dei due cittadini venezuelani arrestati per la rapina a Reggio si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’accertamento della responsabilità degli indagati sarà sentenziata nel corso del processo.