Incendio colpisce un capannone della ditta Ecopiana nel Reggino

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – Un grosso incendio ha colpito nella notte un capannone della ditta Ecopiana a Cittanova (Reggio Calabria). Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, dai distaccamenti di Polistena, Palmi e Villa San Giovanni, sono entrate in azione alle ore 2 per domare le fiamme.

Il capannone, di circa mille metri quadrati è adibito ad attività di raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti organici. Le fiamme hanno colpito macchinari ed attrezzature nonché un mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda l’origine dell’incendio del capannone di Ecopiana, al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano per fortuna danni a persone.