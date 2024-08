Sbarco a Roccella Ionica: 71 migranti, tra cui minori e un ucraino

1 minuto per la lettura

Un nuovo sbarco ha portato a Roccella Ionica 71 persone, tra loro, anche donne, bambini meno di quattro anni e anche un cittadino ucraino, cui posizione è al vaglio delle forze dell’ordine.

ROCCELLA IONICA (REGGIO CALABRIA)- Un nuovo capitolo si scrive nella cronaca degli sbarchi sulla costa calabrese. Questa notte, mercoledì 14 agosto 2024, la Guardia Costiera ha portato in salvo 71 migranti. Erano a bordo di una barca a vela, a circa 80 miglia al largo delle coste della Locride.

Tra i profughi, provenienti da Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan ed Egitto, c’è anche un cittadino ucraino. Proprio sull’uomo si stanno concentrando in queste ore le indagini di polizia e carabinieri che stanno lavorando per chiarire la sua posizione. Occorre infatti accertare se la presenza dell’ucraino nello sbarco avvenuto questa notte a Roccella Ionica è dovuta al fatto che l’uomo sia a sua volta un migrante in cerca di una nuova vita o se questo sia coinvolto nel traffico di esseri umani, e dunque essere un presunto scafista.

Nel gruppo di 71 persone ci sono anche 12 donne e 12 bambini, tra cui alcuni con meno di quattro anni. Tra i minori c’è anche uno non accompagnato.

Questo sbarco di metà agosto si aggiunge ad una lunga serie di arrivi nel porto di Roccella Ionica. Negli ultimi tre mesi, sono state oltre mille le persone soccorse e sbarcate in questo tratto di costa.

La prima accoglienza per loro è nella tensostruttura portuale allestita dalla prefettura e gestita dalle associazioni di volontariato che forniscono assistenza ai migranti appena sbarcati.