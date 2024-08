1 minuto per la lettura

Ennesimo incidente sulla Ss106: un giovane motociclista di Melito Porto Salvo non ce l’ha fatta, Domenico Orlando è morto dopo l’impatto con un’auto.

PELLARO (REGGIO CALABRIA) – All’alba di oggi, 16 agosto 2024, un nuovo lutto si aggiunge al triste bollettino delle vittime della Ss 106. Ieri sera, 15 agosto 2024, intorno alle 22, un motociclista di 26 anni, Domenico Orlando di Melito Porto Salvo, ha avuto un terribile incidente stradale sulla Statale 106, all’altezza di San Leo di Pellaro. Il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto condotta da un altro giovane.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso presso l’ospedale più vicino. Purtroppo, le sue condizioni erano disperate e il giovane è deceduto all’alba.

Gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul luogo dell’incidente mortale per effettuare i rilievi del caso, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La morte del 26 enne Domenico Orlando ha sconvolto la comunità di Melito Porto Salvo e i centri vicini. Domenico era molto conosciuto e stimato da tutti coloro che lo conoscevano. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network.

ENNESIMO MORTO SULL SS106, I MESSAGGI DI DOLORE SUI SOCIAL

Proprio sui social e in particolare nella pagina Facebook di “Basta vittime sulla strada statale 106”, un uomo, Dario B. ha lasciato al padre di Domenico Orlando, vittima dell’ennesimo incidente stradale sulla Ss106. «Sono addolorato – scrive -. Gli ho tenuto la mano ed accarezzato la schiena per più di 40 minuti. Sono vicino a suo padre, sappia che non ho lasciato un secondo la mano a suo figlio».

Una tragedia nella tragedia per la famiglia Orlando che solo due mesi fa era stata colpita da un altro grave lutto con la morte della mamma di Domenico.