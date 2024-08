Incendio a Roccella Jonica, in cenere lo stabilimento balneare Green Bay

1 minuto per la lettura

Un incendio, probabilmente di natura dolosa, ha ridotto in cenere lo stabilimento balneare Green Bay di Roccella Jonica

ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA) – Un violento incendio ha totalmente distrutto nelle prime ore di questa mattina, 31 agosto 2024, lo stabilimento balneare Green Bay, situato sul lungomare sud di Roccella Jonica. Il rogo è divampato intorno alle 5 del mattino. In poche ore le fiamme hanno avvolto completamente la struttura, riducendola a un cumulo di cenere e macerie. Il Green Bay era lo stabilimento balneare più recente nato sul lungomare cittadino e, oltre ai servizi legati alla fruizione della spiaggia, offriva anche un servizio di ristorazione.

IN FIAMME IL GREEN BAY DI ROCCELLA, SULL’INCENDIO INDAGANO I CARABINIERI

La struttura era realizzata prevalentemente in legno, cosa che ha incrementato la velocità di propagazione delle fiamme, e su due livelli. L’origine dell’incendio è ancora oggetto di indagine, i cui approfondimenti sono affidati ai militari dell’Arma dei Carabinieri, ma per il momento l’ipotesi principale, o comunque quella più accreditata, è quella che si tratti di un atto di natura dolosa. Sul posto sono intervenute, oltre ai Carabinieri della stazione di Roccella Jonica e del reparto radiomobile, le squadre dei Vigili del Fuoco.

Malgrado l’intervento tempestivo, però, i vigili del fuoco hanno potuto fare ben poco per salvare la struttura, già completamente avvolta dalle fiamme al loro arrivo, limitandosi a domare l’incendio evitandone il propagarsi ulteriore. Per fortuna a seguito dell’incendio non ci sono feriti in quanto a quell’ora la struttura era chiusa. I Carabinieri hanno avviato l’attività di raccolta delle testimonianze per ricostruire al meglio la dinamica dell’accaduto. Inoltre, i militari hanno acquisito e visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza poste nella zona. L’obiettivo è verificare la presenza sul posto di possibili attentatori responsabili di aver appiccato il fuoco che ha distrutto il Green Bay.