Reggio Calabria, cade con il monopattino: in prognosi riservata

Paura a Reggio Calabria dove un uomo di 58 anni è caduto con il monopattino in centro riportando vari traumi e finendo in prognosi riservata.

REGGIO CALABRIA – Nel primo pomeriggio di oggi, 31 agosto 2024, nella centralissima via Possidonia un uomo di 58 anni ha perso il controllo del proprio monopattino elettrico mentre transitava a bordo del proprio mezzo ed è caduto al suolo riportando varie ferite e traumi diffusi tra cui alcuni anche alla testa. Trasportato al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria da un’ambulanza del 118, il malcapitato, dopo i primi interventi di assistenza d’emergenza, è stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate alla testa in conseguenza della caduta dal monopattino.

INCIDENTE A REGGIO CALABRIA, UOMO CADE DAL MONOPATTINO E FINISCE IN PROGNOSI RISERVATA, AVVIATI ACCERTAMENTI

La Polizia Locale ha avviato tutti gli accertamenti del caso al fine di ricostruire la dinamica del sinistro ed evidenziare la presenza di eventuali responsabilità. Informato dell’accaduto anche il magistrato di turno per gli eventuali adempimenti che dovessero essere necessari. Gli agenti hanno avviato ogni ulteriore attività finalizzata alla ricostruzione puntuale di quanto accaduto. Dalle prime risultanze delle indagini della polizia locale di Reggio Calabria sembra, comunque, potersi escludere il coinvolgimento di altri veicoli oltre il monopattino.