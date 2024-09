San Ferdinando, scoperta discarica abusiva: 7 denunciati

1 minuto per la lettura

I Carabinieri hanno scoperto e sequestrato un’area circa 150 metri quadrati a San Ferdinando trasformata una discarica abusiva contaminata da rifiuti pericolosi.

SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA) – In un’operazione Carabinieri hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di notevoli. L’area, situata nei pressi del cimitero comunale e facilmente accessibile da due strade principali, era stata trasformata in un vero e proprio ricettacolo di rifiuti di ogni tipo, compresi materiali altamente pericolosi come l’amianto.

La discarica è stata scoperta durante un’attività di pattugliamento finalizzata alla prevenzione dei reati ambientali. L’area, di circa 150 metri quadrati, era suddivisa in cinque distinti cumuli di rifiuti. Le indagini successive dei Carabinieri hanno portato all’identificazione di sette cittadini locali, denunciati per violazione delle norme in materia ambientale. Secondo la legge, i proprietari dei terreni hanno l’obbligo di impedire che le loro proprietà vengano utilizzate per lo smaltimento illecito di rifiuti. Anche in assenza di una diretta responsabilità nell’abbandono dei rifiuti, la negligenza nel non intervenire per porre rimedio alla situazione può comportare sanzioni penali.

I procedimenti giudiziari sono attualmente in corso e gli indagati avranno modo di difendersi nel corso del processo. È importante sottolineare che, in questa fase, le accuse mosse nei loro confronti sono solo presunte e che la loro colpevolezza dovrà essere accertata in sede giudiziaria.