1 minuto per la lettura

Tragedia all’aeroporto di Reggio Calabria dove una donna è morta poco dopo l’imbarco sul volo Ita per Roma

REGGIO CALABRIA – Dramma all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Presso lo scalo, infatti, oggi pomeriggio, 14 settembre 2024, una donna si è sentita male ed è morta mentre si trovava all’interno dell’aeroporto di Reggio per le procedure di imbarco sul volo ITA delle ore 15,15 diretto a Roma.

Secondo quanto si è appreso in base ad una prima ricostruzione dei fatti, la signora si sarebbe sentita male mentre era già imbarcata sul volo ed era seduta a bordo. Il dramma si è consumato in una manciata di minuti. Malgrado siano scattati immediatamente i protocolli di pronto soccorso e il volo sia stato temporaneamente sospeso purtroppo è accaduto il peggio. In pista sono, infatti, giunti sia i sanitari del 118 che la polizia aeroportuale, ma per la signora non c’è stato, purtroppo, nulla da fare.