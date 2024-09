Tragedia a Bagaladi, cade da un albero, morto un uomo

1 minuto per la lettura

Tragedia a Bagaladi dove un uomo è morto a seguito della caduta da un albero di alto fusto dal quale, presumibilmente, stava raccogliendo frutta

BAGALADI – Tragedia nelle campagne aspromontane nella mattinata di ieri. Un uomo, di circa cinquant’anni, residente nella vicina San Lorenzo, è deceduto a seguito di un politrauma riportato per la caduta da un albero di alto fusto mentre, verosimilmente, stava raccogliendo dei frutti. Il sinistro è avvenuto in contrada Pristeo, nei pressi dell’omonimo torrente che affluisce all’interno della fiumara del Tuccio nonché al confine con il comune di San Lorenzo dove l’uomo risiedeva in località Chorio.

BAGALADI, UOMO MORTO PER LA CADUTA DA UN ALBERO

Il volo da un’altezza abbastanza considerevole e le lesioni patite, probabilmente, le ragioni della morte del malcapitato. L’uomo è deceduto prima ancora che venisse preso in carico dal personale dell’elisoccorso. Sul posto, infatti, in un primo momento, era intervenuto il personale sanitario del presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo che, constatata la gravità della situazione aveva richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il veicolo era da poco atterrato presso il terreno di gioco dello stadio “Tina Abenavoli” di Bagaladi quando per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto, quindi, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bagaladi, guidata dal maresciallo Mirabile, e, per gli accertamenti del caso, anche il pubblico ministero di turno ed il medico legale che indagherà sulle cause del decesso. Non si esclude, dalle prime ipotesi, che la caduta possa essere dipesa da un malore accusato dall’uomo mentre si trovava sull’albero. Sconcerto e dolore tra le due comunità, San Lorenzo e Bagaladi, per questa giovane vita prematuramente spezzata.