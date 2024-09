Roccella Ionica: nuovo sbarco di migranti nella Locride

1 minuto per la lettura

Ancora uno sbarco di migranti sulle coste calabresi, nel pomeriggio di oggi una motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso un’imbarcazione a vela in difficoltà al largo di Roccella Ionica.

ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA) – Non si ferma l’ondata di arrivi sulle coste calabresi. Nel tardo pomeriggio di oggi, 28 settembre 2024, intorno alle ore 18 circa, si è registrato il 25esimo sbarco degli ultimi quattro mesi al porto delle Grazie di Roccella Ionica. Una motovedetta della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera di Roccella ha soccorso a diverse miglia dalla costa un’imbarcazione a vela in evidente difficoltà. A bordo, un gruppo eterogeneo di migranti, tra cui uomini, donne e alcuni minori, provenienti da diverse nazionalità. Le condizioni di salute dei naufraghi, seppur stanchi e provati dal lungo viaggio, non destano preoccupazioni immediate. Dopo le operazioni di sbarco i migranti sono stati accolti dai volontari della Croce Rossa Italiana e protezione civil di Roccella. I migranti sono al momento ospitati nella tensostruttura allestita dalla Prefettura di Reggio Calabria al porto delle Grazie della cittadina jonica.