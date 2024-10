Villa San Giovanni: tenta rapina al supermercato: arrestato

1 minuto per la lettura

L’uomo arrestato a Villa San Giovanni che ha tentato la rapina al supermercato, minacciando dipendenti con una fionda, aveva danneggiato anche l’ufficio postale.

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA)- Un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina in un supermercato locale. Poi, si è scoperto che lo stesso era l’autore anche del danneggiamento dell’ufficio postale.

L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha tenuto con il fiato sospeso i dipendenti e i clienti del punto vendita. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, dopo aver riempito uno zaino con generi alimentari, ha cercato di allontanarsi senza pagare. Sorpreso dai dipendenti, ha reagito con violenza, minacciandoli con una fionda rudimentale e aggredendoli fisicamente. L’uomo avrebbe minacciato anche alcuni clienti.

L’intervento dei poliziotti della questura di Reggio Calabria ha permesso bloccarlo e trarlo in arresto. Le indagini successive hanno poi rivelato un particolare: lo stesso uomo, pochi giorni prima, aveva vandalizzato la sede dell’ufficio postale del paese. Dopo le formalità di rito, all’arrestato è stato contestato il reato di tentata rapina aggravata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto in carcere. Il procedimento aperto nei confronti dell’uomo arrestato a Villa San Giovanni per tentata rapina è nella fase delle indagini preliminari. La persona coinvolta dev’essere, quindi, considerata non colpevole sino alla condanna definitiva.