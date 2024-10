Reggio, aggressione al Cup dell'ospedale: arrestato 53 enne

1 minuto per la lettura

Panico e aggressione al Cup dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria, dove un 53enne ha scatenato il caos, minacciando e aggredendo gli operatori. Alcuni poliziotti sono rimasti feriti.

15 ottobre 2024

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe iniziato a urlare e a proferire insulti contro il personale del Cup. Le urla sarebbero sfociate poi in atti di violenza. Sul posto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine, allertate dalle numerose chiamate di soccorso.

Nonostante la presenza delle guardie giurate in servizio presso l’ospedale e di un agente di polizia fuori servizio che ha tentato di placare l’uomo, la situazione è comunque degenerata rapidamente. Dopo essersi qualificato, il poliziotto fuori dal servizio, in attesa dell’arrivo delle volanti, ha cercato di contenere l’aggressività dell’uomo. Impedendogli cos’ anche di estrarre ed utilizzare un cacciavite che aveva nascosto nel proprio borsello. L’arrivo delle volanti ha permesso di bloccare l’uomo e di trarlo in arresto. Il 53enne è stato condotto nella Questura di Reggio Calabria con l’accusa di resistenza, minaccia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Gli agenti, feriti durante la colluttazione con il 53enne protagonista dell’aggressione al Cup dell’ospedale di Reggio, sono stati medicati presso il pronto soccorso.