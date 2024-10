Tragico incidente stradale a Bianco, muore un 18enne

1 minuto per la lettura

Tragedia sulla strada provinciale che collega Bianco a Pardesca, muore in un incidente stradale un giovane neo 18enne. Travolto con la sua moto da un’auto

BIANCO (REGGIO CALABRIA) – Un incidente stradale ha spezzato una giovane vita a Pardesca. G.C., appena diciottenne, è deceduto in seguito a un violento scontro frontale avvenuto sulla strada provinciale che collega Bianco alla sua frazione. Il giovane si trovava in sella alla sua moto di piccola cilindrata quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto da una Volkswagen Golf che stava percorrendo la strada in direzione Pardesca.

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al ragazzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Bianco e gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Bovalino. Ma per il giovane non c’è stato assolutamente nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Locri a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà ora chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

Un’altra giovane vita, neo 18enne, muore a causa di un incidente stradale, stavolta tra Bianco e Pardesca. La comunità di Pardesca è sconvolta dalla tragedia. G.C., come la sua famiglia, era molto conosciuto e amato da tutti, un ragazzo educato e solare.