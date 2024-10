Polistena, occupano appartamento e fuggono dal tetto: denunciati

1 minuto per la lettura

Due marocchini occupano abusivamente un appartamento a Polistena, i Carabinieri li hanno scoperti e denunciati per occupazione abusiva e furto di energia elettrica.

POLISTENA (REGGIO CALABRIA) – Un’operazione dei Carabinieri della Stazione di Polistena ha portato alla luce una vicenda che testimonia l’importanza della vigilanza sul territorio. Due cittadini marocchini, senza fissa dimora, si erano insediati abusivamente nell’abitazione di un’anziana deceduta da tempo, approfittando dell’assenza degli eredi.

Il viavai sospetto all’interno dell’immobile ha insospettito i militari, che hanno deciso di effettuare un controllo. Accortisi dell’arrivo dei carabinieri, uno dei due occupanti ha tentato una disperata fuga dal tetto dell’abitazione, mentre il complice cercava di distrarre i militari all’ingresso. L’inseguimento, però, è stato breve e l’uomo è stato rapidamente bloccato.

DUE MAROCCHINI OCCUPANO ABUSIVAMENTE UN APPARTAMENTO A POLISTENA

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che i due marocchini avevano forzato la porta d’ingresso e cambiato la serratura per occupare l’abitazione. Inoltre, avevano allacciato abusivamente l’immobile alla rete elettrica pubblica, creando un pericoloso impianto elettrico di fortuna. Per questi fatti, i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Palmi per occupazione abusiva e furto di energia elettrica. Colui che ha tentato la fuga dovrà rispondere anche di mancata esibizione dei documenti.