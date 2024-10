Villa San Giovanni: 43enne arrestato con il bottino di una truffa

2 minuti per la lettura

Il 43enne napoletano è stato arrestato al porto di Villa con gioielli e soldi rubati a un’anziana; la polizia ha scoperto il maltolto della truffa nascosto nell’auto. Il complice è ricercato.

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) – In auto con il bottino frutto di una truffa ai danni di un’anziana donna a Catania. I poliziotti, al porto di Villa San Giovanni hanno, fermato e arrestato un uomo napoletano di 43 anni. L’uomo, insieme ad una seconda persona, si trovava a bordo di un’autovettura appena sbarcata dal traghetto proveniente da Messina.

Il nervosismo del 43enne e quello del giovane passeggero che era al suo fianco non sono passati inosservati alla polizia. Gli agenti hanno così deciso di approfondire i controlli. Durante un’accusata perquisizione i poliziotti hanno trovato il “tesoro” nascosto all’interno della scocca del parafango anteriore dell’auto. All’interno di un’involucro erano numerosi monili in oro, orologi di pregio e una somma in contanti.

Mentre il 43enne era condotto in Commissariato, il suo complice, privo di documenti, è riuscito a dileguarsi approfittando della confusione. Le indagini sono in corso per identificarlo e catturarlo. Dopo l’arresto, gli agenti della squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, hanno avviato le indagini. Dalle risultanze delle stesse è emerso che parte del bottino era il frutto di una truffa ai danni di un’anziana donna di Catania. Sembrerebbe che i due truffatori avrebbero convinto la vittima a consegnare loro preziosi e denaro contante, fingendo di essere i soccorritori di un figlio coinvolto in un incidente. Il 43enne arrestato al porto di Villa con il bottino di una truffa è accusato di ricettazione e associato presso la casa circondariale di Reggio Calabria. L’autorità giudiziaria ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini della Polizia della questura di Reggio Calabria proseguiranno per individuare il secondo uomo, di giovane età, che si trovata in macchina con il 43 enne e eventuali altri complici.