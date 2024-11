Bagnara Calabra, spaccio di droga in un lido chiuso: tre arrestati

1 minuto per la lettura

I Carabinieri hanno arrestato a Bagnara Calabra tre uomini e sequestrato in un lido chiuso oltre un chilogrammo di droga e 37mila euro in contanti.

BAGNARA CALABRA (REGGIO CALABRIA)– Un’operazione fulminea dei Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di droga tipo marijuana e di 37.000 euro in contanti, nonché all’arresto di tre uomini di Bagnara, sorpresi all’interno di uno lido balneare.

L’intervento è stato il culmine di una serie di attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare lo spaccio di stupefacenti nella zona. L’attività si è svolta nel pomeriggio del 1 novembre 2024 a Bagnara. I militari, insospettiti dalla presenza dei tre individui all’interno di una struttura chiusa al pubblico, hanno deciso di procedere a un’accurata perquisizione. Nel corso della stessa hanno rinvenuto droga e denaro nascosti in un luogo appartato. L’operazione rappresenta un duro colpo alle attività illecite legate allo spaccio di stupefacenti a Bagnara Calabra. I tre arrestati, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre sono stati condotti in caserma e, successivamente, posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli indagati. I Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitandoli a segnalare qualsiasi attività sospetta. La presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio, unita alla collaborazione attiva della comunità, è fondamentale per garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica.