Reggio Calabria: 19enne arrestato per scippo

Il 19enne è stato arrestato per scippo ai danni di una donna di Reggio Calabria. Il ragazzo è stato rintracciato rapidamente grazie alla segnalazione della vittima e alla prontezza degli agenti.

REGGIO CALABRIA- Un blitz fulmineo della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 19enne, colto in flagrante mentre tentava di dileguarsi dopo aver scippato la borsa a una donna. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, 6 novembre 2024, in una via della zona sud della città.

La vittima, una donna di 67 anni, stava percorrendo tranquillamente la strada quando è stata avvicinata dal giovane malintenzionato, che con un gesto repentino le ha strappato la borsa da mano. All’interno della borsa, oltre a documenti personali e contanti, c’era anche lo smartphone della donna. Sconvolta dall’accaduto, l’anziana è riuscita a chiamare immediatamente il 113, fornendo ai poliziotti una descrizione dettagliata dell’aggressore e indicando la direzione in cui era fuggito. Grazie alla prontezza dell’intervento delle Volanti, il 19enne è stato rintracciato e bloccato in pochi minuti. Durante la perquisizione personale, gli agenti della questura di Reggio Calabria hanno rinvenuto il cellulare della vittima di scippo con strappo, abilmente nascosto nella biancheria intima del giovane. Poco distante, è stata ritrovata anche la borsa, con tutto il suo contenuto.

Il giovane arrestato, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato condotto in carcere. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha applicato nei suoi confronti le misure cautelari dell’obbligo di dimora e della presentazione alla Polizia Giudiziaria.