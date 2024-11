Omicidio a San Pietro di Caridà, ucciso un 21enne

1 minuto per la lettura

La Capitaneria di porto ha individuato il cadavere di un giovane ucciso a colpi di pistola, l’omicidio è avvenuto a San Pietro di Caridà

SAN PIETRO DI CARIDÀ (REGGIO CALABRIA) – Un giovane di 21, Stefano Cirillo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella tarda serata di oggi 14 novembre 2024 in contrada Monsoreto, nel territorio del comune di San Pietro di Caridà. A scoprire l’omicidio i militari della Capitaneria di porto di Gioia Tauro. I militari sono intervenuti nel piccolo centro della Piana di Gioia Tauro a seguito di una segnalazione riguardante l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in zona.

Il giovane, con un precedente di polizia per oltraggio a pubblico ufficiale, sarebbe morto verosimilmente con un colpo di pistola alla testa. Sono in corso indagini per delineare i contorni del delitto. Si tratta del terzo episodio di sangue che si verifica nella zona in poco più di sei mesi. Nell’aprile scorso, il 24enne Domenico Oppedisano è morto, ucciso a colpi di lupara, nelle campagne di Prateria. Ad ucciderlo dei killer che gli hanno teso un agguato. Nell’agosto scorso, invece, un giovane di 20 anni, Pietro Morfei, è scampato a un tentato omicidio dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile caricato a pallettoni mentre si trovava a bordo della sua auto insieme alla fidanzata.