San Luca: uomo scomparso, auto ritrovata carbonizzata

I carabinieri di San Luca stanno cercando un uomo che risulta scomparso, cui auto è stata ritrovata carbonizzata nel territorio tra Bovalino e Bianco.

SAN LUCA (REGGIO CALABRIA)- La spiaggia tra Bovalino e Bianco, questa mattina, martedì 19 novembre 2024, è stata teatro di intense ricerche da parte dei carabinieri. Al centro delle indagini, la scomparsa di un giovane uomo del comprensorio, cui identità al momento non è nota. Le ricerche sono iniziate dopo il ritrovamento, ieri pomeriggio, di un’autovettura carbonizzata in una zona isolata, compresa tra i comuni Bovalino – Bianco e Casignana. Sembrerebbe lungo una stradina che porta in spiaggia. Il veicolo rinvenuto dai militari risulterebbe intestato a un giovane uomo di San Luca, che da alcuni giorni, sembrerebbe, non dare notizie di sé. In una prima superficiale analisi sembrerebbe che all’interno del mezzo, non siano stati ritrovati elementi che facciano temere il peggio per la vita dell’uomo.

Le indagini sull’uomo scomparso e il ritrovamento dell’auto sono coordinate dalla procura di Locri sono affidate ai carabinieri del comando di Reggio Calabria insieme ai militari della stazione di San Luca e agli specialisti del nucleo investigativo della Compagnia di Bianco.