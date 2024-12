Professore aggredito a Locri: denunciato il padre di uno studente

1 minuto per la lettura

Un professore del liceo “Zaleuco” di Locri è stato aggredito da un genitore dopo un colloquio scuola-famiglia. L’episodio ha scosso la comunità scolastica.

LOCRI (REGGIO CALABRIA)- «Quanto accaduto nella nostra scuola ha lasciato l’intera comunità scolastica nello sgomento». Scrivono, su una nota stampa, dal liceo scientifico “Zaleuco” di Locri. Ieri, 28 novembre 2024, infatti, il docente Claudio Romeo è stato aggredito fisicamente da un genitore.

Nella giornata di mercoledì si è svolto nel liceo scientifico l’incontro scuola famiglia. Al colloquio con la scuola si sarebbe recata la madre dello studenti che avrebbe appreso del rendimento scolastico non positivo del proprio figlio. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Locri, l’uomo, dopo aver appreso le valutazioni negative sul figlio, si è recato a scuola e ha affrontato il professore colpendolo. L’aggressione, avvenuta all’interno dell’istituto scolastico, ha provocato all’insegnante lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’uomo che ha aggredito il professore del liceo di Locri è stato identificato dai carabinieri e denunciato.

«La solidarietà in questo delicato momento è scontata ma non basta. Serve – scrivono dalla scuola- riflettere sulla responsabilità genitoriale e sul ruolo dei docenti come educatori. Serve tornare a costruire rapporti sani che rispettino l’autonomia del docente nell’esprimere una valutazione senza condizionamenti. Soprattutto, senza sfociare in una violenza che non è mai e in nessun caso giustificata o giustificabile»