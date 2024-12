Marina di Gioiosa, incendiata anche l’auto dell’ex sindaco Vestito

2 minuti per la lettura

Marina di Gioiosa sette auto date alle fiamme in due mesi, l’ultima autovettura incendiata a coinvolto l’ex sindaco Domenico Vestito. Gli incendi, concentrati nella stessa via.

MARINA DI GIOIOSA JONICA- A Marina di Gioiosa la scia di fuoco non si ferma, adesso sono ben 7 auto mandate in fumo in soli due mesi. L’ultimo atto intimidatorio è avvenuto nella tarda serata di ieri, 15 dicembre 2024. Le fiamme hanno avvolto l’auto di Domenico Vestito, ex sindaco del comune e attuale dirigente amministrativo nei comuni di Camini e Caulonia. L’incendio ha completamente distrutto il veicolo parcheggiato davanti all’abitazione dell’ex amministratore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle abitazioni vicine. Dai fotogrammi si cerca di individuare eventuali indizi utili. Non si tratta del primo episodio del genere. Delle sette automobili incendiate, ben quattro auto sono state incendiate nella stessa strada. Questo alimenta le preoccupazioni sulla sicurezza e l’inquietudine tra i residenti. Vestito, che in passato aveva già subito altre intimidazioni, ha espresso la sua profonda preoccupazione. «Non ho mai avuto problemi di alcuna natura con nessuno, né io né la mia famiglia», dice e l’ex amministratore chiede: «iniziative straordinarie di controllo sul territorio, sempre più pressanti».

Quest’ultima auto incendiata a Marina di Gioiosa si inserisce in un contesto di crescente tensione, con una serie di atti intimidatori che stanno turbando la comunità locale. Le forze dell’ordine sono impegnate a fare piena luce su quanto accaduto e a garantire la sicurezza dei cittadini. «È un atto gravissimo che condanniamo con forza! A fronte di questo atto di intimidazione continueremo con maggiore vigore il nostro impegno contro ogni forma di illegalità. Auspichiamo che gli autori di questo vile gesto siano assicurati alla giustizia». Così il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprime la totale vicinanza e solidarietà nei confronti di Domenico Vestito, responsabile dell’area amministrativa del Comune di Caulonia, dopo l’incendio doloso della sua autovettura.