Bovalino, morto un uomo: indagano i carabinieri

Uomo morto in casa a Bovalino: carabinieri indagano sulle cause. Si cercano indizi per chiarire se si tratti di suicidio o incidente in ambito familiare.

BOVALINO (REGGIO CALABRIA)– Un tragedia familiare scuote la comunità di Bovalino. Nel primo pomeriggio di oggi, 12 gennaio 2024, un uomo di 54 anni è morto nella sua abitazione, situata lungo la Statale 106. Le circostanze del decesso sono ancora al vaglio degli investigatori. Le forze dell’ordine stanno vagliando le possibili ipotesi tra suicidio o incidente domestico o lite familiare trasformata in omicidio.

Erano circa le 15 quando il suono delle sirene ha rotto la calma di un tranquillo pomeriggio. Due ambulanze sono giunte sul posto, seguite poco dopo dall’elisoccorso, atterrato non lontano dalla statale. Le prime informazioni diffuse parlavano di un malore improvviso, ma la situazione si è rivelata ben più grave.

Sul luogo del decesso sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Bovalino e del gruppo territoriale di Bovalino, per raccogliere elementi utili a chiarire cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione. Secondo fonti investigative, si indaga sia sulla possibilità che l’uomo abbia compiuto un gesto estremo sia su una lite familiare trasformatesi in tragedia. Sarebbero stati uditi, ma non vi è alcuna ufficialità, colpi d’arma da fuoco.

Quel che appare certo è che si tratta di una tragedia confinata solo all’ambito familiare. Sull’uomo morto nella propria abitazione a Bovalino gli inquirenti, che mantengono il massimo riserbo, hanno avviato i rilievi e stanno ascoltando eventuali testimoni per ricostruire gli ultimi minuti di vita dell’uomo e capire cos’è successo nell’abitazione che si affaccia sulla statale 106.