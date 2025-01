Reggio: arrestato pregiudicato in violazione delle misure cautelari

1 minuto per la lettura

Pregiudicato di Arghillà arrestato dai carabinieri di Reggio: ha violato le misure cautelari. L’uomo è stato trovato in compagnia di altri pregiudicati.

REGGIO CALABRIA- Un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di un pregiudicato nel quartiere Arghillà. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a violare le misure cautelari a cui era sottoposto.

I fatti si sono svolti nel corso di un normale servizio di controllo del territorio. Al 112 è giunta una segnalazione riguardante un veicolo sospetto in movimento nelle vicinanze di alcuni condomini nel quartiere di Arghillà sud.

In poco tempo, le pattuglie si sono dirette verso l’area indicata. Una volta giunti sul posto, i militari hanno individuato il mezzo segnalato e proceduto con l’identificazione dei tre occupanti. I primi controlli hanno immediatamente rivelato che si trattava di pregiudicati noti alle forze dell’ordine, tutti residenti nel quartiere Arghillà. Tra di loro, uno dei fermati risultava essere gravato da specifiche prescrizioni giudiziarie imposte dal giudice, nell’ambito della normativa antimafia. Si trattava di misure preventive, destinate a chi ha reiterato condotte criminali nel tempo e che, per questo motivo, sono considerate particolarmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza. In particolare, uno degli arrestati aveva l’obbligo di rispettare un orario di rientro presso la propria abitazione, come previsto dalle disposizioni imposte dal giudice.

I Carabinieri hanno accertato che l’uomo, oltre a violare questa prescrizione, si trovava in compagnia di altri pregiudicati. Questo senza essere in possesso di alcun documento di identificazione. A questo punto, i militari hanno proceduto con l’arresto del soggetto per la violazione delle prescrizioni giudiziarie a lui imposte. Il pregiudicato arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Reggio Calabria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.