Reggio, in fiamme la scuola di Sambatello, l’incendio distrugge locali e attrezzature

Un incendio si è propagato nel plesso scolastico di Sambatello che ospita i locali della scuola dell’infanzia e della primaria danneggiato l’immobile e distrutti gli arredi

UN incendio si è propagato nelle prime ore di questa mattina 30 gennaio 2025 nel plesso scolastico di Sambatello che ospita i locali della scuola dell’infanzia e della primaria.

Un rogo fortunatamente subito domato dalla squadra dei vigili del fuoco di Villa San Giovanni intervenuto immediatamente dopo la telefonata di segnalazione. Alla bade dell’incendio molto probabilmente un corto circuito di una stufetta forse lasciata accesa.

L’apparecchiatura, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe surriscaldata ed di conseguenza hanno preso fuoco gli arredi presenti nelle aule. Sono infatti andati distrutti il mobilio e le suppellettili della scuola ma fortunatamente la combustione non ha danneggiato la struttura portante del plesso. La rapida combustione ha, inoltre, sparso parecchia fuliggine in tutta la struttura che ora dovrà essere bonificata per qualche giorno.

Saranno fatti anche i controlli per la messa in sicurezza e tutte le necessarie verifiche sull’impianto e sull’intonaco ma, come hanno tenuto a ribadire i vigili del fuoco, fortunatamente la struttura portante dell’edificio è salva ed integra e non ci sono danni strutturali.

Adesso e nei prossimi giorni infatti la scuola, indispensabile per questo piccolo territorio pre-aspromontano, resterà chiusa per accertare i danni ed eliminare l’annerimento del plesso mentre la dirigenza scolastica è al lavoro alla ricerca di soluzioni alternative per garantire il diritto allo studio all’utenza, fino a quando la scuola non sarà tornata perfettamente agibile.