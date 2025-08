Controlli fiscali su Imu e Tari: recuperati 400mila euro di tributi su demanio marittimo

1 minuto per la lettura

A Roccella Ionica, la Guardia di Finanza con controlli fiscali ha recuperato 400.000 euro di tasse Imu e Tari non pagate da quattro aziende del litorale.

ROCCELLA IONICA – Un’operazione mirata della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica ha portato al recupero di oltre 400.000 euro di tasse evase. L’indagine, che ha interessato il litorale ionico reggino, ha quindi svelato gravi irregolarità in materia di IMU e TARI non dichiarate e non versate da quattro diverse realtà imprenditoriali. I finanzieri, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, hanno utilizzato una complessa strategia investigativa. L’attività ha combinato l’analisi di documenti, dati catastali e banche dati, con sopralluoghi meticolosi e servizi di osservazione sul litorale, svolti anche con l’ausilio di mezzi navali.

CONTROLLI FISCALI: EVASIONE E CONCORRENZA SLEALE

L’evasione è stata accertata su beni strumentali situati su aree demaniali e specchi d’acqua in concessione, che non erano stati dichiarati o erano stati dichiarati in modo incongruo. Attraverso una stima presuntiva, i militari hanno calcolato l’importo totale che, tra tributi dovuti, sanzioni e interessi, supera i 400.000 euro. L’operazione non solo tutela le entrate dello Stato e degli Enti locali, ma mira anche a garantire una leale concorrenza tra gli operatori del settore, ristabilendo condizioni di equità nel mercato dei servizi turistici.