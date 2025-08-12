Sequestrati 180 ombrelloni e gazebo abusivi sulle spiagge di Siderno e Monasterace

1 minuto per la lettura

Operazione della Capitaneria di porto a Roccella Jonica: sequestrati a Siderno e Monasterace ombrelloni e gazebo abusivi.

ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA) – L’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, sotto il coordinamento del Capitano di Corvetta Daniele Ticconi, intensifica i controlli sul litorale ionico in occasione del Ferragosto. L’attività di prevenzione e repressione degli illeciti si concentra, in particolare, sulla tutela del libero utilizzo del demanio marittimo, spesso compromesso da pratiche abusive.

SEQUESTRATI OMBRELLONI A SIDERNO E MONASTERACE

L’operazione ha visto due interventi significativi. A Siderno, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo, in collaborazione con la Polizia Locale, ha sequestrato 80 ombrelloni e altre attrezzature da spiaggia lasciate incustodite durante la notte. L’intervento ha portato anche allo smantellamento di due gazebo in legno ancorati all’arenile, veri e propri “gazebo” abusivi. A Monasterace, una simile operazione ha interessato circa 3 km di spiaggia. I militari della Delegazione di Spiaggia hanno rimosso circa 100 ombrelloni, sdraio e sedie, utilizzati impropriamente come “segnaposto” per occupare porzioni di arenile a discapito di altri bagnanti.