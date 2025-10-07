Sparatoria a Reggio Calabria, ferito un carrozziere

1 minuto per la lettura

Agguato a Reggio Calabria, nel corso di una sparatoria ferito un uomo di 60 anni, Giuseppe Bullace, di 60 anni, che gestisce una carrozzeria.

Un agguato si è consumato questa mattina, martedì 7 ottobre, a Saracinello, quartiere nella zona sud di Reggio Calabria.

SPARATORIA NELLA ZONA SUD DI REGGIO CALABRIA

Ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro Giuseppe Bullace, di 60 anni, che gestisce una carrozzeria.

FERITO UN UOMO, NON IN PERICOLO DI VITA

Secondo quanto si è appreso, l’uomo seppure ferito non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso, Bullace è stato trasportato in ospedale al Gom.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti delle volanti e della scientifica che hanno eseguito i rilievi.

Avvertita la Procura di Reggio Calabria, il pm di turno ha avviato le indagini condotte dalla Squadra mobile che sta cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria e il contesto in cui è maturata.