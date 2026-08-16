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Stignano, uomo di 50 anni trovato morto in casa: sarebbero state trovate tracce di sangue all’interno dell’abitazione dove la vittima viveva con la famiglia.

STIGNANO (REGGIO CALABRIA)- Un pomeriggio di Ferragosto finito in tragedia a Stignano, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria. Nel pomeriggio di ieri, 15 agosto 2026, un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione, dove risiedeva insieme alla moglie e alle loro due figlie. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei sanitari del 118, i quali purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantenne.

UOMO TROVATO MORTO IN CASA: LE INDAGINI A STIGNANO E I RILIEVI DELLE FORZE DELL’ORDINE

Sul luogo del ritrovamento sono giunti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica per effettuare i primi rilievi e mettere in sicurezza l’area. Nel corso delle verifiche all’interno delle mura domestiche, i militari avrebbero rinvenuto diverse tracce di sangue. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista per chiarire le esatte cause del decesso e ricostruire la dinamica degli eventi avvenuti nell’immobile.