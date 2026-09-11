Incidente mortale Jonio-Tirreno, lo sgomento della comunità

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Tre morti e un ferito grave. Il bilancio del tragico incidente della giornata di ieri, giovedì 10 settembre sulla sulla strada Jonio-Tirreno. La comunità sconvolta e incredula. Il sindaco di Gioiosa Jonica, Luca Ritorto: niente può alleviare questo dolore

GIOIOSA JONICA – È sgomento Luca Ritorto, sindaco di Gioiosa Jonica, dopo la terribile notizia dell’incidente stradale avvenuto sulla Jonio-Tirreno, nella giornata di giovedì 10 settembre 2026. Un risveglio tremendo per l’intera comunità gioiosana ed in particolare per la gente di contrada Varano, meglio nota come Giardini, dove i Loccisano risiedevano. Sconvolta anche la comunità della frazione di Prisdarello, dove Vincenzo aveva vissuto prima di sposare Morena.

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Sono passate poche ora da quando nello storico borgo collinare si è appreso della tragedia, e il primo cittadino non ha grandi parole da restituire all’attenzione mediatica. Raggiunto dalla stampa, si cruccia di quanto avvenuto. «È una tragedia immane – dice all’emittente televisiva Tele Mia- e il mio pensiero va agli altri familiari delle vittime ai parenti tutti e al resto della comunità. Gioiosa Jonica è sconvolta. C’è incredulità e dolore».

LO SGOMENTO E IL DOLORE DEL SINDACO DI GIOIOSA JONICA

Il sindaco si dice consapevole che la morte di due bambine va oltre oltre ogni possibile comprensione: «Nessuna parola può alleviare questo dolore. Posso solo dire che l’amministrazione e sicuramente ogni cittadino di Gioiosa è pronta ad offrire tutto il sostegno possibile». Ritorto pensa anche alla dolorosa assenza, in occasione della riapertura delle scuole, di Maria Sophie e Grace Fatima. Sapere che queste due bambine non torneranno in classe, non potranno incontrare più i loro compagni e continuare il loro percorso è un pensiero devastante.

INCIDENTE MORTALE, LA SICUREZZA SULLA STATALE 682

Inevitabile un passaggio sulla sicurezza della strada statale 682: «Purtroppo piangiamo ancora vittime sulle nostre strade. La Jonio-Tirreno è un’arteria fondamentale per il nostro territorio, ma è stata anche teatro di tragedia». Il dolore per questa tragedia è esploso anche sui social. Singoli cittadini e associazioni, attraverso i loro profili, hanno espresso i sentimenti di partecipazione e vicinanza ai parenti. Ogni post è stato accompagnato da grande commozione. Toccanti quelli ne quali si vede ritratta la famiglia felice ad un recente evento gioioso.

IL RICORDO COMMOSSO DEI DECEDUTI

Vincenzo, che faceva l’autista per una nota ditta di vendita all’ingrosso di Marina di Gioiosa Jonica, era stimato e ben voluto.

Da settimane aveva programmato di trascorrere con moglie e figlie fuori sede qualche giorno di riposo, dopo un’estate di lavoro molto intenso. Morena, invece, aveva scelto di dedicarsi alla famiglia. Proveniente da una famiglia molto conosciuta a Gioiosa. La signora è nipote di una impegnata consigliera comunale. L’incidente nel quale hanno perso la vita Vincenzo e le sue figlie è diventato notizia nazionale. Ieri, giovedì 10 settembre, per tutto il giorno i siti di quotidiani, radio e televisioni nazionali hanno dato notizie e aggiornamenti. Ma alla fine, resta solo tristezza e incredulità.