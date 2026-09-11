Reggio Calabria, incidente in scooter sulle bretelle: Morta 23enne. Un ferito grave

2 minuti per la lettura

Nell’incidente stradale avvenuto sulle bratelle Calopinace a Reggio Calabria, è morta la 23 enne Anthea Ranieri, è rimasto ferito in modo grave un 22enne.

REGGIO CALABRIA— Con ancora negli occhi le immagini della famiglia sterminata nello scontro sulla Jonio-Tirreno, ieri pomeriggio a Reggio Calabria si è verificato un altro terribile schianto lungo le bretelle del Calopinace. Un gravissimo incidente stradale oggi, 11 settembre 2026, ha infatti provocato la morte di una donna e il ferimento, in condizioni estremamente critiche, di un uomo. Entrambi giovanissimi, 23 anni la ragazza deceduta Anthea Ranieri e solo 22 anni il ragazzo, Giovanni Ficara, che conduceva il mezzo a due ruote, si trovavano intorno alle 18,30 di oggi, sulla bretella Calopinace direzione mare monte (in via Falcone) all’altezza del distributore di metano quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo del veicolo finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato devastante: per la donna non c’è stato nulla da fare ed i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

ANTHEA è MORTA NELL’INCIDENTE ALLE BRATELLE IN VIA FALCONE A REGGIO, DISPERATE LE CONDIZIONI DEL 22ENNE

Il ragazzo, invece, è stato soccorso e trasferito d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato in condizioni disperate. La dinamica ancora da chiarire e sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Stando alle prime informazioni raccolte sul luogo dell’incidente, si tratterebbe di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento apparente di altri veicoli. Sul posto è stato rinvenuto lo scooter, riverso sulla carreggiata, insieme ai detriti e ai segni lasciati sull’asfalto dalla violenta caduta. Restano però da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

Tra le ipotesi al vaglio potrebbero esserci una perdita improvvisa di aderenza, la presenza di un ostacolo sulla carreggiata o, ancora, un eventuale malore. Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza quale sia stata la causa dello schianto. La macchina dei soccorsi è intervenuta rapidamente. Per la donna ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile. Il corpo è rimasto sul luogo della tragedia in attesa degli adempimenti previsti e dell’arrivo del medico legale e del magistrato di turno. Particolarmente drammatica la situazione dell’uomo, trovato in condizioni gravissime.

I RILIEVI DELLA POLIZIA LOCALE E IL CORDOGLIO DELLA CITTÀ

Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasferito d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano, dove i medici stanno tentando di salvargli la vita eseguendo un delicatissimo intervento chirurgico. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità, paralizzando una delle arterie più importanti della zona del Calopinace. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Della tragedia stradale è stato immediatamente notiziato il magistrato di turno che ha assunto la direzione delle indagini. Una tragedia che ha trasformato un normale e tranquillo pomeriggio mentre la città si preparava alle celebrazioni della festa della Madonna della Consolazione in un’altra drammatica e dolorosa pagina di cronaca.