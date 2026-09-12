Incidente a Reggio: lutto cittadino per Anthea Ranieri, migliora il giovane Ficara

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Mentre migliorano le condizioni di salute del giovane Giovanni Ficara, rimasto gravemente ferito nell’incidente lungo le bretelle a Reggio, proclamato il lutto cittadino per la morte della ventitreenne Anthea Ranieri

REGGIO CALABRIA – Migliorano le condizioni di Giovanni Ficara, il giovane rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente avvenuto venerdì sera lungo le bretelle del Calopinace nel quale ha perso la vita, la ventitreenne Anthea Ranieri.

Dopo una notte particolarmente delicata, sono arrivati segnali di maggiore stabilità dal Grande Ospedale Metropolitano. Il ragazzo, che aveva riportato un grave politrauma, è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico resosi necessario per le lesioni riportate nell’impatto.

Il quadro clinico, dopo le ore più critiche, appare ora stazionario e in graduale stabilizzazione. Il giovane resta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del GOM e la prognosi resta riservata. Il giovane aveva riportato un importante trauma toracico e addominale. I sanitari sono dovuti intervenire chirurgicamente per fronteggiare le conseguenze delle gravi lesioni, procedendo al drenaggio dell’emopneumotorace e all’asportazione della milza e adesso sperano nella sua giovane età proprio per quanto riguarda la capacità di ripresa.

IL DOLORE DELLA COMUNITA’ PER UNA VITA SPEZZATA

Dall’altra parte resta immenso il dolore per la morte di Anthea Ranieri, giovane studentessa con una vita spezzata dal drammatico incidente. Si è svolta ieri mattina la processione della Sacra Effigie accompagnata dal continuo pensiero per la 23enne ed in segno di lutto il sindaco Cannizzaro ha deciso di annullare i concerti programmati per ieri sera. E centinaia i messaggi di cordoglio e gli omaggi che stanno accompagnando il ricordo della ragazza. Un’ondata di affetto che attraversa la città. A cominciare dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove Anthea frequentava il II anno della laurea magistrale in Economia.

Il Rettore Zimbalatti e l’intera comunità accademica hanno ricordato una studentessa con davanti a sé un percorso di vita e di studi ancora tutto da vivere. “Il suo sorriso resterà con noi” questo invece il messaggio dell’intera comunità dell’Ipalbtur “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni, istituto frequentato da Anthea. Anche la Reggina è vicina ai familiari di Anthea ed il tecnico Marchionni ha annunciato che la squadra “sarà in campo a Modica pensando a lei e Giovanni”. Tra gli omaggi sui social network il più commovente è il video realizzato con l’IAI da Ciccio Spinelli, dove Anthea sull’altare della Basilica Cattedrale corre sorridente e luminosa verso la Madonna della Consolazione.