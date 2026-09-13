Incidente sulla Jonio-Tirreno: l’ultimo saluto ai funerali a Vincenzo e alle figlie

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Gioiosa Jonica dà l’ultimo saluto ai funerali di Vincenzo Loccisano e alle sue figlie, vittime dell’incidente stradale; in ansia per le condizioni della madre ferita.

GIOIOSA JONICA- Le tre auto mortuarie, che aspettano fuori dalla chiesa del Santissimo Rosario di Gioiosa Jonica, sono forse il simbolo più drammaticamente significativo della tragedia, che si è abbattuta su due famiglie e che ha sconvolto l’intera comunità di Gioiosa Jonica e della Locride. Dentro il sacro luogo – gremito in ogni ordine di posti, fuori più di mille persone non hanno potuto accedere- si celebrano i funerali di Vincenzo Loccisano, 53 anni, e delle sue due figlie Maria Sophie e Grace Fatima,13 e 8 anni. La Chiesa è la più grande e spaziosa del bellissimo borgo collinare, in ragione di ciò si è deciso di far svolgere le esequie fuori parrocchia.

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IL CORDOGLIO DEI CITTADINI DI GIOIOSA JONICA AI FUNERALI E LA SPERANZA PER L’UNICA SOPRAVVISSUTA AL TERRIBILE INCIDENTE

E’ don Giuseppe Campisano a celebrare il rito religioso, le sue parole accompagnano e sottolineano il dolore dei parenti, stravolti dalla morte dei loro giovanissimi congiunti e aggrappati alla speranza e all’angoscia dell’attesa di conoscere l’evolversi della situazione clinica di Morena Femia, moglie di Vincenzo e madre delle due bambine. La donna è l’unica sopravvissuta nel terribile schianto della Peugeot sulla quale viaggiavano genitori e figlie, contro un tir. L’incidente è avvenuto all’alba di giovedì scorso sulla Jonio Tirreno, direzione Grotteria Mare. La famiglia stava tornando da un breve viaggio in Emilia. Ci sono tutte le rappresentanze ai funerali. L’amministrazione comunale, con il sindaco Luca Ritorto ( «Gioiosa è sotto shock» dice), dirigente, docenti e discenti dell’istituto comprensivo di Gioiosa Jonica-Grotteria, le associazioni attive sul territorio.

L’ULTIMO SALUTO AI FERETRI E L’OMELIA DI DON CAMPISANO

Ci sono anche i parenti che vivono in America. Una presenza, che racconta molto di questa valanga emotiva, che ha sconvolto vite e quotidianità. Le campane hanno accolto i feretri, portati a spalla, alle 15.30 in punto. Provenivano dalla casa funeraria di Siderno, dove era stata allestita nella giornata di venerdì la camera ardente. Prima dell’arrivo a Gioiosa Jonica, un corteo muto di macchine aveva raggiunto Marina di Gioiosa Jonica e lungo la via Montezemolo tante persone avevano tributato un commosso omaggio. Poi l’arrivo nella chiesa del Santissimo Rosario, per l’ultimo saluto. Qui, il richiamo agli insegnamenti delle sacre scritture, l’omelia di don Campisano, il tentativo di un conforto, che è difficilissimo trovare, il ricordo degli amici di Vincenzo e delle compagne di scuola delle sorelle Loccisano.